Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля принял решение о назначении председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

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Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.