PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля принял решение о назначении председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации.

В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

Читайте: Что известно о новом руководителе налоговой службы Любченко

Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка