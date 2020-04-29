Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля принял решение о назначении председателем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя Государственной налоговой администрации.
В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.
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Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.
Напомним, Кабинет министров уволил с должностей руководителей Таможни и Налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова 24 апреля.