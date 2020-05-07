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Факти / Україна / Політика

СБУ провела обшуки в екс-голови Держподаткової Верланова

Вранці 7 травня силовики СБУ провели обшуки у помешканні колишнього очільника Державної податкової служби Сергія Верланова.

Про це Верланов повідомив у своєму Facebook.

– Що шукали — не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину, — написав він.

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Верланов також додав, що під час обшуків у квартирі перебували його дружина і донька.

У коментарях Сергія Верланова підтримав Володимир Омелян, колишній міністр інфраструктури України.

– Все до болю знайоме. Тримайся, – написав Омелян.

Чиновник обіймав посаду глави Державної податкової служби з травня 2019 року по квітень 2020 року. До цього Сергій Верланов був заступником міністра фінансів.

В СБУ пояснили, що обшуки проводяться у рамках розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, рішенням Кабміну 29 квітня Олексія Любченка призначили головою Державної податкової служби України.

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