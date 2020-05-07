PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

СБУ разоблачила охранные фирмы, которые сливали “ДНР” данные о стратегических объектах

СБУ задержала трех основателей охранных фирм, которые информировали о работе украинских объектов критической инфраструктуры террористическую организацию “ДНР”.

Бизнесмены, главный офис которых находился в Донецке, устанавливали системы безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В то же время бывшие правоохранители из Донецка платили налоги в “бюджет ДНР”, а затем эти средства использовались для поддержки незаконных вооруженных формирований.

Читайте: Сколько украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе — данные СБУ

Сейчас правоохранители проверяют версию о сотрудничестве бизнесменов с т. н. органами государственной безопасности “ДНР”. СБУ заблокировала работу фирм, решается вопрос о привлечении предпринимателей к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ провела обыски у экс-председателя Госналоговой Верланова.

Источник: СБУ

Теги: , ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх