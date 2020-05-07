СБУ разоблачила охранные фирмы, которые сливали “ДНР” данные о стратегических объектах

СБУ задержала трех основателей охранных фирм, которые информировали о работе украинских объектов критической инфраструктуры террористическую организацию “ДНР”.

Бизнесмены, главный офис которых находился в Донецке, устанавливали системы безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В то же время бывшие правоохранители из Донецка платили налоги в “бюджет ДНР”, а затем эти средства использовались для поддержки незаконных вооруженных формирований.

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Сейчас правоохранители проверяют версию о сотрудничестве бизнесменов с т. н. органами государственной безопасности “ДНР”. СБУ заблокировала работу фирм, решается вопрос о привлечении предпринимателей к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ провела обыски у экс-председателя Госналоговой Верланова.