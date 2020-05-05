Сколько украинцев находятся в плену боевиков на Донбассе — данные СБУ

По последним данным, которые уточнялись 30 апреля, в плену боевиков на оккупированном Донбассе содержатся 214 украинцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, отметив, что список лиц формируется на основании обращений близких и родных пострадавших, сообщений общественных организаций, СМИ, а также по результатам информационного обмена между субъектами, вовлеченными в выполнение соответствующих задач.

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— По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения безвести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек, — говорится в сообщении.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.