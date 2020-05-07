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Факти / Україна / Суспільство

СБУ викрила охоронні фірми, які зливали “ДНР” дані про стратегічні об’єкти

СБУ затримала трьох засновників охоронних фірм, які інформували про роботу українських об’єктів критичної інфраструктури терористичну організацію “ДНР”.

Бізнесмени, головний офіс яких знаходився у Донецьку, встановлювали системи безпеки у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Водночас колишні правоохоронці з Донецька сплачували податки до “бюджету ДНР”, а потім ці кошти використовувалися для підтримки незаконних збройних формувань.

Читайте: Скільки українців перебувають у полоні бойовиків на Донбасі – дані СБУ

Нині правоохоронці перевіряють версію про співпрацю бізнесменів з т. з. органами державної безпеки “ДНР”. СБУ заблокувала роботу фірм, вирішується питання про притягнення підприємців до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що СБУ провела обшуки у екс-голови Держподаткової Верланова.

Джерело: СБУ

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