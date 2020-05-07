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Факты / Украина

В Киеве образовались километровые пробки (КАРТА)

7 мая утром Киев предстал в пробках. Затруднено движение на мостах и ​​на подъездах к ним.

Движение на мостах затруднено в направлении правого берега, на Северном и Южном мостах произошли дорожно-транспортные происшествия.

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Также пробки из-за ДТП образовались на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. Километровая пробка образовалась от метро Шулявская до радиорынка. Машины движутся со скоростью 10 км/ч.

В тянучках и на проспекте Победы до метро Берестейской в ​​направлении центра. Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Тараса Шевченко, проспектах Степана Бандеры и Победы, улицах Елены Телиги, Лаврской и Набережно-Крещатицкой.

В Киеве образовались километровые пробки (КАРТА)

По состоянию на 7 мая 2020 года в Украине зафиксировано 13 691 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

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