В Киеве образовались километровые пробки (КАРТА)

7 мая утром Киев предстал в пробках. Затруднено движение на мостах и ​​на подъездах к ним.

Движение на мостах затруднено в направлении правого берега, на Северном и Южном мостах произошли дорожно-транспортные происшествия.

Читайте: Евро и доллар подешевели: курс валют на 7 мая

Также пробки из-за ДТП образовались на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана. Километровая пробка образовалась от метро Шулявская до радиорынка. Машины движутся со скоростью 10 км/ч.

В тянучках и на проспекте Победы до метро Берестейской в ​​направлении центра. Затруднено движение на бульварах Дружбы Народов и Тараса Шевченко, проспектах Степана Бандеры и Победы, улицах Елены Телиги, Лаврской и Набережно-Крещатицкой.

По состоянию на 7 мая 2020 года в Украине зафиксировано 13 691 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией.