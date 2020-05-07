У Києві утворилися кілометрові затори (КАРТА)

7 травня зранку Київ постав у заторах. Ускладнений рух на мостах та на під’їздах до них.

Рух на мостах ускладнено у напрямку правого берега, на Північному та Південному мостах сталися дорожньо-транспортні пригоди.

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Також затори через ДТП утворилися на перетині вулиць Борщагівської та Вадима Гетьмана. Кількакілометровий затор утворився від метро Шулявська до радіоринку. Автівки рухаються зі швидкістю 10 км/год.

У тягнучках і на проспекті Перемоги до метро Берестейської в напрямку центру. Ускладнений рух на бульварах Дружби Народів та Тараса Шевченка, проспектах Степана Бандери та Перемоги, вулицях Олени Теліги, Лаврській та Набережно-Хрещатицькій.

Станом на 7 травня 2020 року в Україні зафіксовано 13 691 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.