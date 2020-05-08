Доступные кредиты на покупку недвижимости для граждан Украины привлекут огромные инвестиции в строительную отрасль, что приведет к увеличению количества рабочих мест и налоговых поступлений. Об этом заявил в своем блоге Владимир Зубик, президент некоммерческой ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд.

— Президент и правительство делают ставку на проект Большое строительство, который предполагает кредитование Укравтодора и выделение средств для строительства дорог, транспортных развязок и мостов. Но инфраструктурные объекты, такие как дороги и мосты, имеют экономический мультипликатор на уровне 2-3. Доля заработной платы рабочих в себестоимости таких объектов – всего 6-7%, а основная масса работ производится техникой из импортного сырья, которое закупается за валюту. Дороги на 70% — это битум, закупаемый в Беларуси (год назад Россия запретила экспорт битума в Украину, до этого она служила основным поставщиком), — написал Владимир Зубик.

По его мнению, более эффективным вложением средств является строительство жилья, где мультипликатор составляет около 9. Кроме того, новостройки на 98% состоят из украинского сырья и произведенных в Украине материалов. Это поддержка нашей промышленности и производителей. Жилищное строительство создаст в 10 раз большее количество рабочих мест, чем дороги и мосты, в которых основной объем работ производят автоматы-комбайны.

Именно на стройке большое количество работ требует ручного труда. При наращивании объемов строительства рабочие места будут созданы и в смежных отраслях. Инвестиции в строительство жилья надо реализовать через программу доступной ипотеки на период до 20 лет со льготными ставками на уровне 3-4% годовых.

Нужно компенсировать банкам разницу между 8% ставки рефинансирования, 1,5% заработка и 3-4% предоставления кредитного ресурса гражданам Украины. Чтобы получить ипотеку под 3-4%, нужно иметь на руках собственные сбережения в размере не меньшем чем 15% от стоимости жилья.

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— Если заработает доступная ипотека, десятки тысяч людей обменяют свои сбережения на гривну и инвестируют их в новые квартиры. Это уже не эмиссия, а живые деньги, причем, как правило, в валюте. Кроме того, возврат вложенных государством инвестиций будет обеспечиваться за счет налогов от заработных плат, налоговых отчислений компаний-застройщиков и смежных отраслей, компаний, где работают граждане, приобретающие жилье, налогов при покупке жилья (пенсионный фонд, государственные пошлины), налога на недвижимость, — подчеркнул Владимир Зубик.

Он также заявил, что инвестиции в ипотеку жилья снимут риск коррупционных схем. Если инвестировать в дороги и мосты, то не избежать схем, при которых попадание больших объемов денег в одну компанию грозит “откатами”, завышенными в разы сметами (поскольку строительство дорог или мостов очень монополизировано).

Никакое Prozorro не сможет к 2-3 монополистам в этой отрасли добавить еще сотню несвязанных компаний, чтобы выставить лояльные цены.

Источник: КорреспонденТ.net