Выполнение обещания президента блокируют: инвесторы Укрбуда обратились к Зеленскому

Чиновники игнорируют выполнение решения президента Владимира Зеленского о том, что строительства жилых комплексов Укрбуд будут завершены компанией Київміськбуд.

Об этом заявили инвесторы жилых комплексов Укрбуд и попросили Зеленского проконтролировать выполнение обещания, которое он публично озвучил 12 декабря 2019 года во время прямого эфира на телевидении.

Инвесторы Укрбуда напомнили, что 40 тыс. человек ожидают свое жилье.

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— В условиях общегосударственного карантина, мы несколько ограничены в возможностях освещения нашей проблемы, потому пользуемся всеми онлайн инструментами, такими как видеообращения, петиции и тому подобное.

Но если возобновление строительства не будет разблокировано, то инвесторы готовы переходить к более активным и решительным действиям после завершения карантина, — отметил представитель инициативной группы инвесторов Владимир Ковальчук.

К слову, Факты ICTV писали, почему Київміськбуду будет тяжело выполнить обещание Зеленского и достроить жилые комплексы Укрбуда.