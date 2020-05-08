С 12 мая в Киеве планируют ослабить карантин. С этого дня столица войдет в первый этап ослабления ограничительных мер.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
— Мы приближаемся к 12 мая — дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений, — отметил Виталий Кличко.
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Что откроется в Киеве с 12 мая?
- непродовольственные магазины (площадью до 300 кв. м);
- парикмахерские и салоны красоты (не более 1 клиента на услугу одновременно);
- парки и скверы;
- временные сооружения (ларьки, запрещено употреблять пищу и напитки на месте);
- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги);
- адвокатские и нотариальные бюро, смогут работать аудиторы;
- автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки (без работы залов для чтения).
По словам Кличко, сотрудники этих учреждений и посетители должны соблюдать правила безопасности.
На первом этапе останутся закрытыми ТРЦ, школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.
В Киеве также увеличат количество общественного транспорта, но метро останется закрытым.
Напомним, раньше мы писали, что в Киеве коронавирусом за последние сутки заболели 46 человек.