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Факты / Украина / Общество

Ослабление карантина в Киеве: что заработает с 12 мая (СПИСОК)

С 12 мая в Киеве планируют ослабить карантин. С этого дня столица войдет в первый этап ослабления ограничительных мер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Мы приближаемся к 12 мая — дню, с которого в столице планируем первый этап ослабления ограничений, — отметил Виталий Кличко.

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Что откроется в Киеве с 12 мая?

  • непродовольственные магазины (площадью до 300 кв. м);
  • парикмахерские и салоны красоты (не более 1 клиента на услугу одновременно);
  • парки и скверы;
  • временные сооружения (ларьки, запрещено употреблять пищу и напитки на месте);
  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги);
  • адвокатские и нотариальные бюро, смогут работать аудиторы;
  • автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки (без работы залов для чтения).

По словам Кличко, сотрудники этих учреждений и посетители должны соблюдать правила безопасности.

На первом этапе останутся закрытыми ТРЦ, школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

В Киеве также увеличат количество общественного транспорта, но метро останется закрытым.

Напомним, раньше мы писали, что в Киеве коронавирусом за последние сутки заболели 46 человек.

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