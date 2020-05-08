По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировали 1 721 случай коронавирусной инфекции. За сутки заболели еще 46 людей, из них один медик. 127 человек выздоровели, 32 — умерли, трое — за последние сутки.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга.

— Заболели 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки двух, восьми и тринадцати лет, 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет, — отметил Виталий Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, по состоянию на 9.00 8 мая в Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной инфекции. За сутки заболело 504 человека.