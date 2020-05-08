Когда откроют ТРЦ в Киеве – Кличко назвал сроки

Открытие ТРЦ в Киеве возможно во время следующего этапа снятия карантинных ограничений.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов.

— Что касается открытия крупных торговых центров — это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если опять будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину, — сказал он.

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По его словам, что работу ТРЦ восстановят, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

— Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая сможем ввести больше смягчений, — сказал он.

Напомним, открытие торговых центров после ослабления карантина будет зависеть от местных властей. Юрист пояснил, как будут работать магазины.