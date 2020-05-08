З 11 травня в Житомирі та Вінниці запрацює громадський транспорт

У Вінниці з 11 травня запрацюють 240 одиниць громадського транспорту.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Сергій Моргунов.

– З 11 травня ми плануємо збільшення випуску на лінію громадського транспорту на рівень до карантину, а це 240 одиниць — трамваї, тролейбуси та муніципальні автобуси, – заявив мер Вінниці.

Водночас у Житомирі громадський транспорт працюватиме без спеціальних перепусток. Однак для запобігання скупчення людей користуватися транспортом без спеціальних перепусток можна буде не в пікові години.

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У транспорті можна буде користуватися також тільки сидячими місцями.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що відкриття ТРЦ у Києві можливе під час наступного етапу зняття карантинних обмежень.