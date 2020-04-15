Министерство образования и науки Украины запустило отдельный информационный ресурс о ключевых изменениях в образовании в период карантина.

— Все изменения в образовательном процессе, внедренные из-за карантина, теперь собрано на отдельном информационном ресурсе. В частности, здесь размещена информация о дистанционном обучении, завершении учебного года в школах, ВНО и вступительной кампании, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На сайте содержится ключевая информация об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТО, университетов и колледжей.

Читайте: Учебный год в школах завершится не позднее 1 июля — МОН

Сайт также содержит полезную информацию для педагогов — по режиму работы, зарплатам, отпускам, аттестации, заполнению классных журналов, инструментам для дистанционного обучения и тому подобное.

На инфоресурсе также собрано контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию.

Напомним, в МОН отметили, что ВНО 2020 могут перенести на конец августа, если карантин продлят.