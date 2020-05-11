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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.

По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 416 людей.

Из них 408 летальных случаев, а 3 288 пациентов выздоровели.

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09:46 - 11 мая

По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 416 людей.

Из них 408 летальных случаев, а 3 288 пациентов выздоровели.

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08:37 - 11 мая

Ослабление карантинных ограничений заработали сегодня, 11 мая. Что разрешили и что остается запрещенным, читайте здесь.

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08:09 - 11 мая

По состоянию на утро 11 мая во всем мире 4 102 849 человек заболели коронавирусом. Из них 282 719 человек умерли.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 329791), Испании (зараженных — 224 350, умерло — 26 621), Великобритании (зараженных — 220 449, умерло — 31 930).

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23:47 - 10 мая

Во Львовской области смягчение карантина заработает 15 мая, решила Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Причина, почему власти отложили ослабления ограничительных мер — увеличение количества больных Covid-19, а также летальные случаи от коронавируса в области.

— Следовательно, те послабления, которые были запланированы с 11 мая, будут вводиться с 15, — заявил заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень.

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21:46 - 10 мая

За последние сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая коронавируса.

Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщили в командовании медицинских сил Украины.

Таким образом общее количество военных, у которых обнаружили Covid-19 увеличилось до 97.

— По состоянию на 7 утра 10 мая в Вооруженных Силах Украины Covid-19 болеет 41 человек, выздоровели 54 человека, два летальных случая, — говорится в сообщении.

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19:04 - 10 мая

Министерство здравоохранения может разрешить работу детских садов летом в случае улучшения ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Если число случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем, — сказал он.

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17:54 - 10 мая

Заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью Covid-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%, — сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться.

— Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека, — сказал Степанов.

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16:55 - 10 мая

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 44 случая заболевания Covid-19 – у жителей Харькова, Первомайского, Харьковского, Чугуевского, Шевченковского, Зачепиловского и Купянского районов.

Из подтвержденных за последние сутки случаев, 26 — харьковчан. ⠀

С диагнозом Covid-19 госпитализированы 203 человека, 286 — на самоизоляции.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 101 человек, 30 — на самоизоляции.

От осложнений умерли два человека — 48 и 56 лет.

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12:57 - 10 мая

10 мая от коронавируса умер главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, у Ковалюка подтвердили коронавирус шесть дней назад.

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11:18 - 10 мая

В Киеве 10 мая лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще в 34 человека.

Умерло за прошедшие сутки трое больных, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодня в столице 1 805 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 37 случаев — летальные.

Выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус преодолели 138 человек.

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