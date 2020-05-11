Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.
До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.
С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.
До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность. Ослабление карантина предусматриваются с 12 мая при отсутствии вспышки Covid-19.
По состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 416 людей.
Из них 408 летальных случаев, а 3 288 пациентов выздоровели.