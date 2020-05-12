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Факты / Украина

Под Офисом президента активисты устроили потасовку с полицией и подожгли шины

Во вторник под Офисом президента Украины активисты подожгли шины, но все обошлось без серьезных конфликтов и пострадавших.

Об этом рассказали в Печерском райуправлении полиции Киева.

— Под Офисом президента Украины проходила акция, в ходе которой активисты подожгли шины. Возникла кратковременная перепалка между участниками акции и правоохранителями. Задержанных и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

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В райуправлении отметили, что данных по поводу обращений в полицию также не поступало.

За поджог шин пожарные составят соответствующие акты на правонарушителей.

Ранее в Киеве под стенами Офиса президента мужчина облил себя бензином и поджег. Окружающим, в том числе правоохранителям удалось быстро его повалить на землю и потушить.

По его словам, на такой поступок он решился из-за проблем с землей.

Источник: Интерфакс-Украина

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