Під Офісом президента активісти влаштували бійку з поліцією і підпалили шини

У вівторок під офісом президента України активісти підпалили шини, але все обійшлося без серйозних конфліктів і постраждалих.

Про це розповіли в Печерському райуправлінні поліції Києва.

– Під офісом президента України проходила акція, в ході якої активісти підпалили шини. Виникла короткочасна перепалка між учасниками акції та правоохоронцями. Затриманих і постраждалих немає, – йдеться в повідомленні.

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У райуправлінні зазначили, що даних з приводу звернень до поліції також не надходило.

За підпал шин пожежники складуть відповідні акти на правопорушників.

Раніше в Києві під стінами Офісу президента чоловік облив себе бензином і підпалив. Оточуючим, в тому числі правоохоронцям вдалося швидко його повалити на землю і загасити.

За його словами, на такий вчинок він зважився через проблеми із землею.