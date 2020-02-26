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Факты / Происшествия

В Киеве на митинге под Офисом президента мужчина совершил самоподжег

В Киеве под стенами Офиса президента мужчина облил себя бензином и поджег. Окружающим, в том числе правоохранителям удалось быстро его повалить на землю и потушить.

Мужчина находится в сознании, известно, что у него многочисленные ожоги, в частности лица.

Бойцы Национальной гвардии взяли пострадавшего в кольцо, ему оказывают первую помощь.

Он рассказал, что его зовут Александр Леонидович Бурлаков, а на такой поступок он решился из-за проблем с землей.

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По его словам, у него сельский совет и Госгеокадастр якобы украли землю в Сумской области. В частности, чиновники не дали распаевать землю.

Александр добавил, что много раз приезжал, а вопрос все не решается.

Кроме того, Факты ICTV рассказывали, в Киеве под зданием Кабмина проходит акция Нет электронному рабству. Представители украинского православного братства святого Архистратига Божия Михаила с иконами и крестами в руках выступают против диджитализации. Также они поют молитвы.

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