Послаблення карантину в Україні. Кому дозволили працювати та на яких умовах

Українці почали виходити із самоізоляції, не дочекавшись завершення та навіть послаблення карантину. Хоча офіційно зелене світло виходу з періоду ізоляції уряд дав лише 11 травня.

На позачерговому засіданні Кабмін оприлюднив перелік тих, хто нарешті легально може приймати клієнтів.

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До заходів безпеки – підвищені вимоги. Всередину ресторану заходити заборонено, працюватиме лише літній майданчик. Страви – тільки в одноразовому посуді. Кількість відвідувачів – одна людина на 10 квадратних метрів. Тож столиків для компанії найближчим часом не буде.

Менше клієнтів – менші прибутки. І до цього малий бізнес вже морально готується. Проте інфекціоністи обмежений режим роботи ресторанів та кафе тільки схвалюють.

В перукарень ті ж самі проблеми, що й у ресторанів. Через невелику площу вони будуть працювати з обмеженою кількістю клієнтів. Окрім звичайних масок та рукавиць, перукарі вже готують навіть протиепідемічні костюми.

З 11 травня змогли відкритися ще й магазини непродовольчих товарів, а також стоматологічні кабінети, офіси адвокатів і нотаріусів. Відчиняють двері бібліотеки та музеї. Можна гуляти в парках, заповідниках та на набережних.

А от великі центри та розважальні зони будуть ще закриті. В столиці, наприклад, почекають з цим ще 10 днів.

Тим часом, сотні малих підприємств по всій Україні не змогли відкритися 11 травня і не зможуть пізніше. Багато хто вже збанкрутував.

Попри послаблення карантину підприємці знову прийшли під стіни Кабміну. Зокрема, ті, на кого пом’якшення карантину не розповсюджується. Не все спокійно було і в регіонах. Після спалаху коронавірусу на Львівщині, влада прийняла рішення не відкривати об’єкти, які мали б працювати за рішенням уряду.

В Луцьку, на відміну від інших міст, влада вирішила не відкривати навіть ринки. Але позиція міської влади була непохитною – ніяких послаблень поки є ризик нового спалаху коронавірусу.

А от ситуація з транспортом в країні може змінитися тільки після 22 травня, коли розпочнеться другий етап виходу з карантину. Може бути дозволений рух автобусів на міжміських маршрутах. Залізниця ж запрацює не раніше червня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні відкриють метро і запрацює міжміський транспорт.