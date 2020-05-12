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Открывают внешние и внутренние границы: как мир выходит из карантина

Британцам со следующей недели позволят ходить на работу и гулять в парках, во Франции карантин ослабили накануне, некоторые страны открывают границы. А вот в Соединенных Штатах вирус и дальше распространяется активно, как и безработица.

Во Франции, за последние 5 дней, количество смертей снова выросла — за сутки болезнь унесла 263 человека. Накануне страна ослабила карантинные мероприятия — заработали предприятия, магазины, небольшие музеи и библиотеки, все при мерах безопасности. Люди, соскучились за живым общением, сразу в первый же день послабления, группы парижан высыпались на набережную и, игнорируя социальную дистанцию, лакомились пивом и вином. МВД в ответ ввело запрет употреблять алкоголь на набережных.

А в Каннах правоохранители на лодках ловили серферов, которые соблазнились погодой и волнами и вышли покататься, несмотря на запрет властей посещать пляжи.

Понемногу открывают границы не только внутренние, но и внешние — чтобы спасти экономику. Накануне так сделали Литва и Польша. Пока пускают только работников, предпринимателей и студентов. Им не нужно будет отбывать двухнедельный изоляцию после въезда. Цель поездки нужно будет подтвердить соответствующими документами.

Стремится удержать на своей территории трудовых мигрантов и Италия. Власти планируют легализовать примерно полмиллиона иностранцев работающих в сельском хозяйстве, на строительстве и ухаживают за больными и пожилыми людьми. Им предоставят право на полгода проживания в стране, пока они подыскивают работу.

Факты ICTV ранее писали о том, что ВОЗ обеспокоена ослаблением карантина и предостерегает от второй волны коронавируса.

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