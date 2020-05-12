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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украине больше не грозит дефолт — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине больше не грозит банкротство. Сейчас он не видит никакой причины для неплатежеспособности.

Также глава правительства отметил, что продолжается конструктивный диалог с МВФ. Переговоры находятся на последнем этапе заключения кредита МВФ stand by в размере $5 млрд сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.

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Денис Шмыгаль отметил, что ожидает принятие закона о банках в ближайшее время.

Он напомнил, что соответствующий документ делает невозможным возврат банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу.

Напомним, ранее Украина и МВФ изменили условия сотрудничества. Теперь мы будем сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.

Источник: Handelsblatt

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