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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина и МВФ меняют условия сотрудничества

Международный валютный фонд меняет протокол сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс.

Украина будет работать с МВФ не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а за 18-месячной програмой stand by.

— Переговоры перевели на 18-месячный режиме ожидания, — сказал он.

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МВФ находится в тесном контакте с властями Украины по новому механизму финансирования.

Они уверены в изменении формата, несмотря на то, что по программе EFF в декабре 2019 года была достигнута предварительная договоренность на уровне менеджмента Фонда. Это нужно для борьбы с коронавирусом и последствиями карантина.

— Когда ситуация восстановится, фокус сместится на осуществление долгосрочных структурных реформ в Украине, — пояснил Райс.

Как писали Факты ICTV, Международный валютный фонд назначил главой миссии в Украине Иванну Владкову Голлар.

 

Источник: МВФ

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