Україні більше не загрожує дефолт – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні більше не загрожує банкрутсво. Наразі він не бачить жодної причини для неплатоспроможності.

Також глава уряду зазначив, що триває конструктивний діалог з МВФ. Переговори перебувають на заключному етапі укладення кредиту МВФ stand by у розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців, що особливо важливо з точки зору створення довіри, а також із точки зору довіри ухвалення банківського закону.

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Денис Шмигаль зазначив, що очікує ухвалення закону про банки найближчим часом.

Він нагадав, що відповідний документ унеможливлює повернення банку або компенсацій на мільярдні суми попередньому власнику.

Нагадаємо, раніше Україна та МВФ змінили умови співпраці. Тепер ми співпрацюватимемо з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.

Джерело: Handelsblatt