Укрпочта и Smart Forwarding запускают доставку товаров из Англии

Укрпочта в партнерстве с компанией Smart Forwarding запускает сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии.

Благодаря новой услуге, покупая товары в онлайн-магазинах Англии, украинцы смогут оплачивать их карточкой украинского банка.

Рассчитать тарифы доставки также можно на сайте Smart Forwarding.

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Как заказать товары из Англии:

1. Зарегистрируйтесь в системе Smart Connect и получите адрес склада Smart Forwarding в Великобритании.

2. Оформите заказ в интернет-магазине и, заполняя данные о получателе, укажите свой Smart ID и адрес склада для доставки товара.

3. Зарегистрируйте заказ в системе и сформируйте посылку в Украину в личном кабинете.

4. Получите посылку в Укрпочте с помощью курьера или в отделении ориентировочно через 8–10 дней после отправки посылки со склада в Англии.

Цена доставки до отделения и курьером:

1 кг – 3,77 и 4,77 фунтов;

2 кг – 4,77 и 5,97 фунтов;

3 кг – 6,64 и 6,97 фунтов;

4 кг – 8,32 и 8,92 фунтов;

5 кг – 10,2 и 10,8 фунтов.

Напомним, Укрпочта бесплатно будет доставлять лекарства во время карантина. Для того чтобы получить бесплатную доставку, нужно сделать заказ на сайте apteka24.ua и выбрать в способе доставки — Укрпочта.