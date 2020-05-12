Укрпошта і Smart Forwarding запускають доставку товарів з Англії

Укрпошта в партнерстві з компанією Smart Forwarding запускає сервіс викупу і доставки товарів з інтернет-магазинів Англії.

Завдяки новій послузі, купуючи товари в онлайн-магазинах Англії, українці зможуть оплачувати їх карткою українського банку.

Розрахувати тарифи доставки також можна на сайті Smart Forwarding.

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Як замовити товари з Англії:

1. Зареєструйтеся в системі Smart Connect і отримайте адресу складу Smart Forwarding у Великій Британії.

2. Оформіть замовлення в інтернет-магазині і, заповнюючи дані про одержувача, вкажіть свій Smart ID та адресу складу для доставки товару.

3. Зареєструйте замовлення в системі і сформуйте посилку в Україну в особистому кабінеті.

4. Отримайте посилку в Укрпошті за допомогою кур’єра або у відділенні орієнтовно через 8-10 днів після відправки посилки зі складу в Англії.

Ціна доставки до відділення та кур’єром:

1 кг – 3,77 і 4,77 фунтів;

2 кг – 4,77 і 5,97 фунтів;

3 кг – 6,64 і 6,97 фунтів;

4 кг – 8,32 і 8,92 фунтів;

5 кг – 10,2 і 10,8 фунтів.

Нагадаємо, Укрпошта безкоштовно доставлятиме ліки під час карантину. Для того щоб отримати безкоштовну доставку, потрібно зробити замовлення на сайті apteka24.ua і вибрати спосіб доставки – Укрпошта.