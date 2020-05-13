PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

На утро вторника, 13 мая, по данным Министерства здравоохранения, количество инфицированных выросло на 402 случая (предыдущий день — 375), 342 человека выздоровели, а 14 больных умерли, в целом количество инфицированных на 13 мая составляет 16 425 человек.

С начала С конца
Прямая трансляция
10:17 - 13 мая

По состоянию на утро 13 мая, в Кировоградской области зафиксировано всего 428 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с данными вчерашнего дня, количество инфицированных возросло на три человека.

Вместе с тем, от Covid-19 выздоровели 273 человека. Согласно данным Центра общественного здоровья, за сутки болезнь побороли 30 жителей области.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:15 - 13 мая

По состоянию на 13 мая 2020 года в Тернопольской области по результатам исследований методом ПЦР – в 1028 случаях диагноз лабораторно подтвержден (958 случаев — взрослые, 70 случаев — дети), из них 20 летальных. Выздоровело 364 человека.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:13 - 13 мая

По состоянию на утро 13 мая Covid-19 диагностирован у 5 жителей Житомирской области. Именно столько новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили специалисты Государственного учреждения Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины по результатам лабораторных исследований.

Как сообщают в учреждении, всего в области 530 случаев заболевания Covid-19, которые зафиксированы:

м. Житомир – 183, из которых 1 новый случай;
Коростенский – 101;
Бердичевский – 98;
Малинский – 37;
Житомирский — 21, из которых 3 новых случая;
Андрушевский – 17;
Любарский – 13, из которых 1 новый случай;
Новоград-Волынский – 11;
Коростышевский – 10;
Черняховский – 8;
Олевский – 7;
Радомышльский – 6;
Хорошевского – 4;
Ружинский – 4;
Овруцкий – 2;
Пулинский-2;
Чудновский – 2;
Лугинский – 1;
Народицкий – 1;
Попельнянский – 1;
Романовский – 1.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:12 - 13 мая

На Полтавщине подтвердили коронавирус у 257 пациентов. Новые случаи зафиксировали в Кременчуге.

Об этом сообщает председатель ОГА Олег Синегубов.

Сейчас Covid-19 болеет 113 человек. Выздоровели уже 136 полтавчан.

Ситуация с коронавирусом на Полтавщине такая:

Кременчуг – 98 пациентов (9 новых случаев);
Полтава – 40 инфицированных;
Кременчугский район – 33 больных;
Миргородский район с городом Миргород – 14 пациентов;
Горишные Плавни – 13 больных;
Кобеляцкий район-12 человек;
Зеньковский район – 10 больных;
Полтавский район – 7 пациентов;
Карловский район – 5 человек;
Лубны – 4 больных;
Лубенский район – 3 человека инфицировано;
Козельщинский район – 3 пациента;
Чутовский район – 4 инфицированных;
Глобинский район – 4 человека;
Пирятинский район – 2 пациента;
Оржицкий район – 2 человека;
Машевский район – 1 (человек выздоровел);
Котелевский район – 1 человек;
Хорольский районы — 1 пациент.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:56 - 13 мая

По состоянию на вечер 12 мая в Ровенской области лабораторно подтвердили семь новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, возраст инфицированных варьируется от 19 до 86 лет. Среди них двое жителей села Дубно, трое жителей Ровенского района, один житель Сарненского района и один — города Костополь.

Сейчас в Ровенской области зарегистрировано 1 035 случаев инфицирования. Из них — 219 медработников и 78 детей. Также зафиксировано 24 летальных случаев.

Председатель ОГА отметил, что впервые за сутки количество людей, которые выздоровели, превысило статистику инфицирования. Из больницы выписали 47 пациентов. Всего в области выписаны 220 человек.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
08:51 - 13 мая

109 украинцев вылетели спецрейсом из Стамбула в Киев. Также на борту находятся 18 иностранцев, которые имеют право проживания в Украине.

В частности, в Украину эвакуируют студентов, легкоатлетов и украинцев, которые проходили лечение в Турции.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:53 - 12 мая
На Харьковщине разблокировали село после смерти женщины от Covid-19

В Харьковской области в селе Высокополье с 13 мая снимаются ограничения на въезд и выезд, а также прекращается работа карантинного блокпоста.

Такое решение приняли исходя из улучшенной эпидемиологической ситуации в населенном пункте.

Ранее ограничительные меры ввели после того, как умерла 71-летняя местная жительница, у которой диагностировали коронавирусную болезнь Covid-19.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
23:20 - 12 мая
С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков

С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

Работу восстановить могут только официальные продовольственные рынки. Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
22:24 - 12 мая
На Ивано-Франковщине новая вспышка коронавируса

В селе Княжолуки Ивано-Франковской области обнаружили 20 человек с подозрением на Covid-19. Пациентов госпитализировали в районную больницу, у 8 человек подтвердили коронавирус.

По словам первого заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Марии Савки, госпитализация жителей началась 28 апреля. Сейчас состояние большинства больных оценивается как средней тяжести. Возраст пациентов — 50-64 лет.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
20:09 - 12 мая
В Винницкой области есть признаки второй волны Covid-19

В Винницкой области есть первые признаки старта второй волны заболевания коронавирусом.

Об этом заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский во время брифинга.

— В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев, а также за последние сутки мы имеем новых 27 случаев заболевания коронавирусом, — сообщил Владислав Скальский.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...119>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка