Засуху в Одесской области снял спутник, глава ОГА просит Кабмин о помощи

В Одесской области может погибнуть полмиллиона гектаров озимых из-за засухи.

Об этом заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

— Это более 50% от всех посевов в регионе. Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947 года, — сказал он.

По прогнозам властей, в нынешнем году в регионе смогут собрать лишь 1,2 млн тонн посевов (в 2019 году было собрано 3,7 млн тонн).

Фотографии засухи, сделанные спутником Тера весной 2019 и 2020 годов. Фото: Думская.

Чтобы спасти агропредприятия Бессарабии от банкротства, а бюджет от значительного недопоступления средств, Куцый просит Кабмин о помощи.

Также власти Одесской области обратились к банкам с просьбой об отсрочке погашения кредитов или льготных условиях для сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что обеспечение водной безопасности государства в условиях изменения климата — стратегическая задача государства.

В СНБО был инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины во время заседания 13 мая рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов государства и обеспечения населения качественной питьевой водой в населенных пунктах Украины.

Напомним, в Государственном водном агентстве заявили, что Украина может почувствовать нехватку питьевой воды.