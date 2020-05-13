Посуху на Одещині зняв супутник, голова ОДА просить Кабмін про допомогу

На Одещині може загинути півмільйона гектарів озимих через посуху.

Про це заявив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций.

– Це більше 50% від усіх посівів у регіоні. Фермери кажуть, такої посухи в Одеській області не було з часів голодного 1947 року, – сказав він.

За прогнозами влади, в нинішньому році в регіоні зможуть зібрати лише 1,2 млн тонн посівів (у 2019 році було зібрано 3,7 млн ​​тонн).

Фотографії посухи, зроблені супутником Тера навесні 2019 і 2020 років. Фото: Думская.

Щоб врятувати агропідприємства Бессарабії від банкрутства, а бюджет від значного недонадходження коштів, Куций просить Кабмін про допомогу.

Також влада Одеської області звернулися до банків з проханням про відстрочення погашення кредитів або пільгові умови для сільгоспвиробників, які постраждали від посухи.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що забезпечення водної безпеки держави в умовах зміни клімату – стратегічне завдання держави.

У РНБО було ініційовано й обговорено питання стосовно необхідності розробки водної стратегії України під час засідання 13 травня робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України.

Нагадаємо, у Державному водному агентстві заявили, що Україна може відчути нестачу питної води.