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Факты / Украина

Рада продлила льготы для ФЛП и медиков на период карантина

Верховная Рада приняла законопроект № 3329-д, который предусматривает освобождение от налогообложения зарплаты некоторых медиков и ФЛП. За соответствующее решение проголосовали 333 нардепа.

В частности, документом предусматривается, что штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 июня, не будут применять вплоть до дня отмены карантина.

Также до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов). Освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором помощь по частичной безработице.

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Также законопроект предусматривает продление срока неначисления пени, освобождение от уплаты ЕСВ за себя физическими лицами-предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.

Кроме того, он продлевает мораторий на проведение документальных и фактических проверок по день отмены карантина.

Напомним, ранее Рада освободила ФОПы от уплаты единого социального взноса за май.

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