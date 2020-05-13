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Факти / Україна

Рада продовжила пільги для ФОПів та медиків на період карантину

Верховна Рада ухвалила законопроект № 3329-д, який передбачає звільнення від оподаткування зарплати деяких медиків та ФОПів. За відповідне рішення проголосували 333 нардепи.

Зокрема, документом передбачається, що штрафні санкції за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня до 30 червня, не застосовуватимуть включно до дня скасування карантину.

Також до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів). Звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором допомогу з часткового безробіття.

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Також законопроект передбачає продовження терміну ненарахування пені, звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 1 до 31 травня 2020 року.

Крім того, він продовжує мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по день скасування карантину.

Нагадаємо, раніше Рада звільнила ФОПи від сплати єдиного соціального внеску за травень.

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