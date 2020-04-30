Рада освободила ФОПы от ЕСВ за май 2020

Верховная Рада приняла в первом чтении закон об освобождении ФЛП от уплаты единого налога за май 2020 года.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, за него должны проголосовать во втором чтении.

Этим законом предлагают продлить до 31 мая срок освобождения физических лиц-предпринимателей (ФЛП) от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Соответственно, предпринимателям за второй квартал 2020 года нужно будет уплатить ЕСВ только за один месяц, а именно за июнь.

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Также этим законопроектом продлевается срок моратория на проверки бизнеса.

Народные депутаты отказались голосовать за закон в целом, но сократили срок подачи поправок.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Кабмин выделил средства в размере 1, 6 млрд грн на детей физических лиц-предпринимателей (ФЛП) из фонда борьбы с коронавирусом.