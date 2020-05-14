Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что в городе динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены.

— Стабильно тяжелая динамика. На сегодня городские больницы заполнены, пытаемся дополнительно разместить несколько десятков кроватей, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и с тяжелыми случаями пневмонии, — сказал мэр Черновцов.

Также он сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были внедрены, помимо правительственных.

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Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), 14 мая в Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировано 72 новых случая заболевания, 2 — смерти и 35 – выздоровевших пациентов.

Сейчас в области болеет 1 963 человека (на 35 больше, чем днем ранее).

Напоминаем, что исполком Черновицкого горсовета принял решение разрешить работу продовольственных рынков города во время карантина.