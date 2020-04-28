Исполком Черновицкого горсовета на внеочередном заседании 27 апреля принял решение разрешить работу продовольственных рынков города во время карантина.

Гендиректор крупнейшего в Черновцах Калиновского рынка Игорь Маслянчук сообщил, что утром 28 апреля предприниматели возобновили торговлю продуктами на основании этого решения.

По его словам, торговля идет не очень бойко, потому что еще не до всех дошла информация о возобновлении работы.

— В одном из продовольственных секторов нашего рынка сегодня практически все вышли на работу. В другом — только половина предпринимателей, — уточнил он.

Маслянчук отметил, что администрация рынка проводит профилактические мероприятия, призывая всех пользоваться масками и соблюдать все требования безопасности во время карантина, а за их выполнением следят сотрудники полиции.

К слову, решением горсовета также предусмотрено временное прекращение торговли на рынках в Черновцах с 20.00 до 4.00.

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По состоянию на 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболел 401 человек. Из них 239 летальных случаев, а 992 пациента выздоровели.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.