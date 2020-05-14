Мер Чернівців Олексій Каспрук заявив, що у місті динаміка захворювання на коронавірус стабільно важка, а міські лікарні заповнені.

– Стабільно важка динаміка. Сьогодні міські лікарні заповнені, намагаємося додатково розмістити кілька десятків ліжок, щоб приймати та лікувати хворих на коронавірус і з важкими випадками пневмонії, – сказав мер Чернівців.

Також він повідомив, що 13 травня обласна комісія з надзвичайних ситуацій зняла всі обмеження, які були впроваджені додатково до урядових.

Читайте: У лікарнях Чернівців закінчилися місця для хворих на Covid-19

Згідно з даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО), 14 травня у Чернівецькій області за минулу добу зафіксовано 72 нових випадки захворювання, 2 – смерті та 35 – пацієнтів, що одужали.

Зараз в області хворіє 1 963 особи (на 35 більше, ніж напередодні).

Нагадуємо, що виконком Чернівецької міськради ухвалив рішення дозволити роботу продовольчих ринків міста під час карантину.