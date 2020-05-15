Когда в Украине возобновят международные перевозки и чего ждать

Все пассажирские перевозки в Украине прекратили 28 марта в связи с усилением карантина.

В частности, сильно пострадало международное и междугороднее транспортирование. Однако если за ограничение пассажирских перевозок в пределах нашей страны ответственна власть, то с международными рейсами все не так просто.

Даже если Украина предоставит все необходимые разрешения для их восстановления — это не означает быстрого возвращения к норме, ведь другие страны также ограничивают работу транспорта.

Но поскольку карантин из-за пандемии сильно повлиял на отдельные отрасли, сейчас уже заговорили о том, чтобы восстанавливать перевозки и работу туристической сферы.

Факты ICTV рассказывают, какая сейчас ситуация с международными перевозками и чего ждать в ближайшем будущем.

Проблемы с перевозками

Вскоре после введения карантина во многих странах стало ясно, что первый удар от этого придется на туристическую отрасль. А вместе с ней пострадают и международные перевозки.

И это связано не только с нежеланием людей путешествовать в первые месяцы пандемии, а также с тем, что страны ввели ограничения на пересечение границ и работу транспорта.

За время карантина количество пассажирских перевозок упало на 40-50%, а международных — приблизительно на 30-40%.

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А в авиаперевозках падение ожидается на 40%. Как рассказал глава логистического направления ОО Бизнес-Варта Валерий Ткачев, потери автоперевозчиков из-за ограничений составят около 4 млрд грн, а авиации следует ожидать потерь в размере 10-15 млрд грн.

Конечно же, это уже начали чувствовать компании, которые занимаются транспортировкой. 13 мая в центре Киева прошла акция протеста, в которой приняли участие перевозчики со всей страны. Они требовали от Кабинета министров восстановления междугородных и международных перевозок, поскольку не могут больше держаться в условиях таких ограничений.

Авиаперевозчикам также не позавидуешь. Компания Ryanair даже заявляет о том, что в ближайшее время не имеет планов по восстановлению пассажирских авиаперевозок.

— 15% пилотов и персонала пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск. Компания вынуждена снизить выплаты всем. Я даже уменьшил свою зарплату на 50% до конца марта 2021 года, — рассказывает гендиректор Ryanair Майкл О’Лири.

В то же время к правительству обратились и представители местной власти Киева, Харькова и Днепра. Они призывают Кабмин возобновить работу общественного транспорта в городах.

В частности, речь идет об открытии метрополитена и восстановлении работы автобусов в более или менее обычном режиме. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас в столице настоящий транспортный коллапс.

В последних заявлениях Кабинета министров говорится, что ждать восстановления перевозок осталось не так долго. Так, Киев сможет открыть метрополитен 25 мая, если будут соблюдены все критерии соответствующего этапа смягчения ограничений.

Восстановление перевозок

Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с автомобильными перевозчиками заявил, что министерство подготовило предложения для постепенного восстановления перевозок, которое может начаться уже с 22 мая.

Всего предусмотрено три этапа их возобновления. На первом планируют ослабить ограничения касательно коммунального транспорта и позволить городские автомобильные, пригородные перевозки.

Кроме того, 29 мая начнут перевозки железнодорожного транспорта в пределах областей и откроют внутреннее авиасообщение.

На втором этапе, с 9 июня, запустят межобластное автобусное сообщение, а также международные перевозки. Но, конечно, это будет возможным, только если другие страны откроют свои границы.

Тогда же должны возобновить работу в нормальном режиме маршрутные такси. Движение пригородных поездов предлагают восстановить 12 июня.

Третий этап запланирован ближе к завершению карантина, однако точных дат сейчас не называют. Метрополитены могут заработать в июне, после того, как Украина пройдет пик коронавируса.

После снятия ограничений восстановят международное железнодорожное сообщение, а также авиарейсы.

По словам Криклия, рассматривается даже вариант одновременного восстановления международного и внутреннего авиасообщения, ведь внутренние перевозки вряд ли дадут необходимый трафик.

В свою очередь, главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире Украинского радио заявил, что восстановление авиаперевозок возможно только после того, как начнет работать общественный транспорт.

Стоит не забывать, что для полноценного восстановления международных перевозок свое разрешение на них должны дать и другие страны. То есть не будет такого, что авиаперевозчики будут летать, например, в Германию, если та не открыла свои границы.

По словам генерального директора авиакомпании SkyUp Евгения Хайнацкого, компания следит за ситуацией, чтобы восстанавливать полеты.

— Если какая-то из стран не будет принимать иностранных туристов, то мы не сможем планировать туда рейсы… Мы будем подходить шаг за шагом, учитывая условия, которые будут предлагать страны, в которые компания уже выполняла регулярные чартерные рейсы, — говорит Хайнацкий.

Ожидается, что европейские страны должны рассмотреть этот вопрос 15 июня. Поэтому не стоит ожидать открытия авиарейсов в страны ЕС до тех пор.

И даже тогда не факт, что авиаперевозки возобновят. По прогнозам гендиректора SkyUp, первые рейсы начнутся 10-15 июля. Пока ориентируются на такие страны, как Чехия, Италия, Испания, Греция.

Европейские страны уже думают о том, как открыть границы, ведь на них также давит финансовый кризис. А прибыль многих государств сильно завязана на туризме.

13 мая Европейский Союз представил план открытия границ и восстановления внутренних и международных перевозок.

В то же время разрабатывают меры безопасности для гостиниц, ресторанов, пляжей и т. д., чтобы обезопасить туристов и работников соответствующих учреждений.

— Это лето не будет обычным для всех нас. Но если мы будем работать вместе, выполнять свою роль в Комиссии, тогда нам не придется торчать все лето дома или потерять туризм в этом сезоне, — заявила европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В комментарии Фактам ICTV туроператор Join UP! заявил, что на первое место будут выносить безопасность граждан и работу в правовом поле.

— Главное, чем будет руководствоваться туроператор Join UP!, предлагая отдых за границей — это безопасность туристов и правовое поле. Если эпидемиологическая ситуация давать возможность странам открывать границы и приглашать туристов на отдых, при этом украинские регуляторы предоставят соответствующие разрешения — компания будет предлагать отдых за рубежом. Неизменным спросом после открытия границ пользоваться Египет, Греция и Кипр. Однако заметим, что восстановление туристической отрасли после пандемии коронавируса начнется возможностью путешествовать по Украине, — рассказали в турфирме.

Новые правила перевозок

Однако не стоит ожидать, что перевозки сразу возобновятся в нормальном режиме. Долгое время люди не будут путешествовать, так как будут бояться подхватить коронавирус. Скорее всего, нас ждет большое количество нововведений для того, чтобы снизить вероятность распространения Covid-19.

Сейчас трудно делать прогнозы относительно того, в каких масштабах восстановят перевозки, ведь еще нет четкого понимания, какими будут новые правила безопасности.

Например, в Уэльсе рекомендуют ввести подобную супермаркетам практику социального дистанцирования, что значительно уменьшит пассажиропоток.

А в метро Барселоны рекомендуют носить медицинские маски, что и делают около 96% людей, которые им пользуются. В то же время вагоны метро тщательно дезинфицируют, а пассажиры придерживаются социального дистанцирования.

Возможно, медицинскими масками и другими защитными средствами будут обеспечивать пассажиров перевозчики. Кроме того, при международных перевозках не исключен вариант обязательных проверок на границе, по прибытию на место назначения и т. д. Подобную практику уже ввели в Греции, ведь страна готовится принимать туристов.

— Если Госавиаслужба введет новые правила безопасности, то мы их будем выполнять… Если обновят правила безопасности другие авторитетные международные организации, мы их также будем придерживаться. Сегодня в Украине новых ограничений нет, но в некоторых странах ввели такие рекомендации, и они применяются для тех компаний, которые там работают, — рассказывает Хайнацкий.

Как рассказали в Join UP !, дополнительные меры безопасности будут обеспечивать в соответствии с требованиями в Украине и мире.

— Любые дополнительные правила безопасности по путевкам будут вводиться туроператором Join UP! в соответствии с требованиями национального и международного законодательства, — говорят в турагентстве.

Подробно говорить об изменениях мы сможем только после того, как страны откроют границы. А вместе с этим начнется и восстановление перевозок.

Одно можно сказать наверняка — беззаботно путешествовать по странам во время отпуска не получится. Придется приспосабливаться к новым реалиям, где в первую очередь нужно беспокоиться о безопасности.

Владислав Бомбела