Депортация крымскотатарского народа: тысячи погибших и признание геноцидом

В 1944 году Государственный комитет обороны СССР принял решение о насильственном переселении крымских татар из Крыма в Узбекистан, а также соседние районы Казахстана и Таджикистана.

Депортация началась 18 мая и продлилась до 20 мая. Официально такое решение оправдывали тем, что крымские татары якобы массово участвовали в коллаборационистских формированиях на стороне нацистской Германии.

Однако международное право не предусматривает возможность ответственности всего народа за действия, которые совершали отдельные его представители.

На сегодняшний день не существует единой информации о количестве погибших крымских татар в результате переселения. По различным подсчетам действия советского режима привели к гибели 34-195 тыс. людей.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала депортацию крымскотатарского народа геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымских татар.

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9 мая 2019 года депортацию крымских татар признала геноцидом Латвия.

МИД Украины призвал все международное сообщество признать насильственное переселение крымских татар геноцидом в память о жертвах тех трагических событий.

Репрессии крымских татар продолжаются в оккупированном Крыму. После оккупации Россия начала заводить криминальные и административные дела на представителей крымскотатарского населения.

Также известно о похищениях крымских татар. На сегодняшний день есть информации о 15 людях, которых до сих пор не нашли.

Эти действия привели к тому, что из Крыма выехало около 35 тыс. человек (по официальным данным Украины).

Глава правления организации КримSOS Тамила Ташева заявляла, что своими действиями Россия могла вытеснить с территории Украины около 60 тыс. человек.

Ранее Факты ICTV публиковали воспоминания очевидцев депортации крымскотатарского народа.