Депортація кримськотатарського народу: тисячі загиблих і визнання геноцидом

У 1944 році Державний комітет оборони СРСР прийняв рішення про насильницьке переселення кримських татар з Криму в Узбекистан, а також сусідні райони Казахстану і Таджикистану.

Депортація почалася 18 травня і тривала до 20 травня. Офіційно таке рішення виправдовували тим, що кримські татари нібито масово брали участь у колабораціоністських формуваннях на боці нацистської Німеччини.

Однак міжнародне право не передбачає можливості відповідальності всього народу за дії, які здійснювали окремі його представники.

На сьогодні не існує єдиної інформації про кількість загиблих кримських татар у результаті переселення. За різними підрахунками дії радянського режиму призвели до загибелі 34-195 тис. людей.

У 2015 році Верховна Рада України визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом і встановила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримських татар.

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9 травня 2019 року депортацію кримських татар визнала геноцидом Латвія.

МЗС України закликало все міжнародне співтовариство визнати насильницьке переселення кримських татар геноцидом в пам’ять про жертв тих трагічних подій.

Репресії кримських татар тривають в окупованому Криму. Після окупації Росія почала заводити кримінальні та адміністративні справи на представників кримськотатарського населення.

Також відомо про викрадення кримських татар. На сьогодні є інформації про 15 людей, яких до цих пір не знайшли.

Ці дії призвели до того, що з Криму виїхало близько 35 тис. осіб (за офіційними даними України).

Глава правління організації КрімSOS Таміла Ташева заявляла, що своїми діями Росія могла витіснити з території України близько 60 тис. осіб.

Раніше Факти ICTV публікували спогади очевидців депортації кримськотатарського народу.