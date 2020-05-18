Министерство здравоохранения не будет запрещать купание в морях и реках.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он добавил, что Минздрав консультировался с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней относительно пляжного сезона.

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— Специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса, — отметил Ляшко.

На речных пляжах купание тоже запрещать не планируют, хотя в пресной воде коронавирус может выжить.

— По данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно, разве что при очень тесном контакте, — заявил главный санврач.

Однако посещать пляжи не смогут те, кто подпадает под группы риска: люди старше 60 лет и люди с хроническими болезнями.

Также необходимо будет придерживаться ряда правил:

соблюдение дистанции, не меньше 2 метров;

использование масок;

соблюдение правила гигиены: мыть руки, чихать и кашлять в одноразовую салфетку.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325. В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).