В мире по состоянию на утро 18 мая коронавирусом заболели 4 713 620 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 77 834.

По состоянию на 5.30 от Covid-19 умерли 315 185 больных, за сутки — 3 364. Побороть вирус и вылечиться удалось 1 733 963 пациентам.

Наибольшее количество больных наблюдается в:

США — 1 486 757

России — 281 752

Великобритании — 244 995

Бразилии — 241 080

Испании — 230 698.

Наибольшее количество смертей зафиксировали в:

США — 89562

Великобритании — 34 716

Италии — 31 908

Франции — 28 111

Испании — 27563.

В мировом рейтинге Украина по количеству больных занимает 32 место — между Польшей и Индонезией.

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Ситуация с ослаблением карантина в разных странах Европы

Страны начинают ослаблять карантин, некоторые из них даже открывают границы.

Так, частично восстанавливает международное пассажирское сообщение Чехия, однако пока только в Германию. Кроме того, с 25 мая здесь планируют отменить масочный режим.

Об открытии границ с 3 июня заговорили также в Италии. Самоизоляция в течение 14 дней после въезда не будет обязательной.

Рассматривается возможность въезда в страну с ЕС и Шенгенской зоны. Также разрешен въезд из Швейцарии и Монако.

Кроме того, в стране с 18 мая начинают работать бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, розничные торговцы, музеи, библиотеки, разрешены церковные службы.

Испания ослабила карантин еще со 2 мая. Людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом.

В Германии снова заработали большие магазины, а в некоторых регионах даже рестораны. В Польше открылись торговые центры и гостиницы.

Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина. Она стала первой в Европе, кто ослабил карантин.

Начальные школы и детские сады также заработали и во Франции.

Ослабили ограничения и в Австрии. Здесь открылись рестораны и бары, которые работают до 23.00, непродуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские.

Напомним, 17 мая коронавирусом в мире заболели 4 635 786 человек. Первую строчку в антирейтинге занимали США.

Источник: Университет Джонса Хопкинса