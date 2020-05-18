В мире по состоянию на утро 18 мая коронавирусом заболели 4 713 620 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 77 834.
По состоянию на 5.30 от Covid-19 умерли 315 185 больных, за сутки — 3 364. Побороть вирус и вылечиться удалось 1 733 963 пациентам.
Наибольшее количество больных наблюдается в:
- США — 1 486 757
- России — 281 752
- Великобритании — 244 995
- Бразилии — 241 080
- Испании — 230 698.
Наибольшее количество смертей зафиксировали в:
- США — 89562
- Великобритании — 34 716
- Италии — 31 908
- Франции — 28 111
- Испании — 27563.
В мировом рейтинге Украина по количеству больных занимает 32 место — между Польшей и Индонезией.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Ситуация с ослаблением карантина в разных странах Европы
Страны начинают ослаблять карантин, некоторые из них даже открывают границы.
Так, частично восстанавливает международное пассажирское сообщение Чехия, однако пока только в Германию. Кроме того, с 25 мая здесь планируют отменить масочный режим.
Об открытии границ с 3 июня заговорили также в Италии. Самоизоляция в течение 14 дней после въезда не будет обязательной.
Рассматривается возможность въезда в страну с ЕС и Шенгенской зоны. Также разрешен въезд из Швейцарии и Монако.
Кроме того, в стране с 18 мая начинают работать бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, розничные торговцы, музеи, библиотеки, разрешены церковные службы.
Испания ослабила карантин еще со 2 мая. Людям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом.
В Германии снова заработали большие магазины, а в некоторых регионах даже рестораны. В Польше открылись торговые центры и гостиницы.
Дания открыла детские сады и начальные школы после месячного карантина. Она стала первой в Европе, кто ослабил карантин.
Начальные школы и детские сады также заработали и во Франции.
Ослабили ограничения и в Австрии. Здесь открылись рестораны и бары, которые работают до 23.00, непродуктовые магазины, торговые центры и парикмахерские.
Напомним, 17 мая коронавирусом в мире заболели 4 635 786 человек. Первую строчку в антирейтинге занимали США.
Источник: Университет Джонса Хопкинса