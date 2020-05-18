Міністерство охорони здоров’я не заборонятиме купання в морях і річках.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він додав, що МОЗ консультувався з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб щодо пляжного сезону.

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– Фахівці підтвердили, що морська сіль та ультрафіолетове випромінювання знищує збудник коронавірусу, – зазначив Ляшко.

На річкових пляжах купання теж забороняти не планують, хоча у прісній воді коронавірус може вижити.

– За даними вчених, в річках з проточною водою інфікуватися досить складно, хіба що під час дуже тісного контакту, – заявив головний санлікар.

Однак відвідувати пляжі не зможуть ті, хто підпадає під групи ризику: люди старші 60 років і люди з хронічними хворобами.

Також необхідно буде дотримуватися низки правил:

дотримання дистанції, не менш 2 метрів;

використання масок;

дотримання правил гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксовано 18 616 випадків коронавірусу, за добу – 325. Загалом 535 осіб померли (за добу – 21), 5 276 пацієнтів одужали (за добу – 160).