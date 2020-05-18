По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 325.
Об этом свидетельствует статистика Центра общественного здоровья по коронавирусу.
В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5 276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).
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Подтвержденные случаи в возрастной группой:
- 0-17 лет — 7%;
- 18-29 лет — 125;
- 30-49 лет — 36%;
- 50-69 лет — 37%;
- 70+ лет — 9%.
Подтвержденные случаи по полу: женщины — 58%, мужчины — 42%.
Топ-5 городов Украины, где больше всего придерживаются самоизоляции:
- Ивано-Франковск — 37,97%;
- Черновцы — 35,15%;
- Киев — 34,48%;
- Львов — 32,45%;
- Ужгород — 31,35%.
Напомним, вчера, 17 мая, количество больных Covid-19 увеличилось на 433 человека и в целом достигло 18 291.