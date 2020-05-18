По состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавирусной инфекции, за сутки — 325.

Об этом свидетельствует статистика Центра общественного здоровья по коронавирусу.

В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5 276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).

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Подтвержденные случаи в возрастной группой:

0-17 лет — 7%;

18-29 лет — 125;

30-49 лет — 36%;

50-69 лет — 37%;

70+ лет — 9%.

Подтвержденные случаи по полу: женщины — 58%, мужчины — 42%.

Топ-5 городов Украины, где больше всего придерживаются самоизоляции:

Ивано-Франковск — 37,97%;

Черновцы — 35,15%;

Киев — 34,48%;

Львов — 32,45%;

Ужгород — 31,35%.

Напомним, вчера, 17 мая, количество больных Covid-19 увеличилось на 433 человека и в целом достигло 18 291.