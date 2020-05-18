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Факты / Украина / Общество

СБУ передала Грузии одного из лидеров Исламского государства

Служба безопасности Украины передала правоохранительным органам Грузии одного из членов террористической организации Исламское государство.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт.

— Гражданин Грузии по кличке Аль Бара Шишани находился в международном розыске согласно учетам Генерального секретариата Интерпола. Злоумышленник входил в руководящее звено ИДИЛ, — говорится в сообщении.

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По полученным данным с 2012 года Аль Бара Шишани занимал должность амира джамаата Ахадун Ахат в провинции Латакия Сирии.

В 2013 году он занял одну из высших должностей в Идил — заместителя военного амира, известного как Абу Умар аш-Шишани.

В 2016 году, после ликвидации последнего, Аль Бара Шишани выехал из Сирии.

Напомним, с начала карантина Служба безопасности Украины выявила 370 интернет-агитаторов, распространявших фейки о коронавирусе.

Фото: СБУ

Источник: СБУ

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