СБУ передала Грузії одного з лідерів Ісламської держави

Служба безпеки України передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації Ісламська держава.

Влітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.

– Громадянин Грузії на прізвисько Аль Бара Шишані перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу. Зловмисник входив до керівної ланки Ісламської держави, – йдеться в повідомленні.

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За отриманими даними з 2012 року Аль Бара Шишані обіймав посаду аміра джамаату Ахадун Ахат у провінції Латакія Сирії.

У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у Ісламській державі ‒ заступника військового аміра, відомого як Абу Умар аш-Шишані.

У 2016 році, після ліквідації останнього, Аль Бара Шишані виїхав з Сирії.

Нагадаємо, від початку карантину Служба безпеки України виявила 370 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус.

Фото: СБУ