По состоянию на 12.00 21 мая в Киеве обнаружили еще 65 больных коронавирусом. Общее количество возросло до 2 475 человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

— Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них — 7 медиков.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период — 57 летальных случаев.

Заболели:

43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;

19 мужчин от 19 до 82 лет;

2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 1 парень, которому 16 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирусом преодолели 315 жителей столицы.

Напомним, по состоянию на 9.00 в Украине подтвердили 19 706 случаев коронавируса, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.