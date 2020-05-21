По состоянию на 12.00 21 мая в Киеве обнаружили еще 65 больных коронавирусом. Общее количество возросло до 2 475 человек.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга.
— Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них — 7 медиков.
За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период — 57 летальных случаев.
Заболели:
- 43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
- 19 мужчин от 19 до 82 лет;
- 2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 1 парень, которому 16 лет.
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В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирусом преодолели 315 жителей столицы.
Напомним, по состоянию на 9.00 в Украине подтвердили 19 706 случаев коронавируса, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.