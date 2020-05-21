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Факты / Украина / Общество

В Украине резко увеличилось количество инфицированных Covid-19 за сутки

По состоянию на 9.00 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга по противодействию Covid-19.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирования — 9 361.

Областями с наибольшим количеством новых случаев болезни, по его словам, стали Ровенская (70), Киевская (55), Черновицкая (46), а также город Киев (65).

В последнее время количество инфицированных ежедневно уменьшалось и не превышало 400 человек в сутки, вчера этот показатель составлял +354 пациента, а днем ранее всего 260 человек, однако сегодня обнаружили резкую вспышку болезни.

В период пандемии коронавируса в Украине от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 579 человек (+15 в сутки), а выздоровели — 6 227 пациентов (+272 сутки).

Коронавирус в Украине 21 мая 2020: оперативная статистика МОЗ

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая область — 788 случаев;
  • Волынская область — 698 случаев;
  • Днепропетровская область — 856 случаев;
  • Донецкая область — 138 случаев;
  • Житомирская область — 589 случаев;
  • Закарпатская область — 964 случая;
  • Запорожская область — 398 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1 257 случаев;
  • Кировоградская область — 455 случаев;
  • Киев — 2 475 случаев;
  • Киевская область — 1 316 случаев;
  • Львовская область — 1 175 случаев;
  • Луганская область — 43 случая;
  • Николаевская область — 274 случая;
  • Одесская область — 806 случаев;
  • Полтавская область — 266 случаев;
  • Ровенская область — 1287 случаев;
  • Сумская область — 165 случая;
  • Тернопольская область — 1 098 случаев;
  • Харьковская область — 851 случай;
  • Херсонская область — 173 случая;
  • Хмельницкая область — 294 случая;
  • Черновицкая область — 2842 случая;
  • Черкасская область — 381 случай;
  • Черниговская область — 117 случаев.

Сейчас на амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1 166 детей и 3 132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 205 человек, из них 239 детей и 701 медик.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Топ-5 городов Украины, где лучше всего придерживаются самоизоляции:

  • Ивано-Франковск — 37,97%;
  • Черновцы — 35,15%;
  • Киев — 34,48%;
  • Львов — 32,45%;
  • Ужгород — 31,35%.

Напомним, 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

Фото: Pixabay

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