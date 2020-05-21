Коронавирус в Украине 21 мая 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 9.00 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга по противодействию Covid-19.

Он отметил, что за прошедшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестирования — 9 361.

Областями с наибольшим количеством новых случаев болезни, по его словам, стали Ровенская (70), Киевская (55), Черновицкая (46), а также город Киев (65).

В последнее время количество инфицированных ежедневно уменьшалось и не превышало 400 человек в сутки, вчера этот показатель составлял +354 пациента, а днем ранее всего 260 человек, однако сегодня обнаружили резкую вспышку болезни.

В период пандемии коронавируса в Украине от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 579 человек (+15 в сутки), а выздоровели — 6 227 пациентов (+272 сутки).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область — 788 случаев;

Волынская область — 698 случаев;

Днепропетровская область — 856 случаев;

Донецкая область — 138 случаев;

Житомирская область — 589 случаев;

Закарпатская область — 964 случая;

Запорожская область — 398 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 257 случаев;

Кировоградская область — 455 случаев;

Киев — 2 475 случаев;

Киевская область — 1 316 случаев;

Львовская область — 1 175 случаев;

Луганская область — 43 случая;

Николаевская область — 274 случая;

Одесская область — 806 случаев;

Полтавская область — 266 случаев;

Ровенская область — 1287 случаев;

Сумская область — 165 случая;

Тернопольская область — 1 098 случаев;

Харьковская область — 851 случай;

Херсонская область — 173 случая;

Хмельницкая область — 294 случая;

Черновицкая область — 2842 случая;

Черкасская область — 381 случай;

Черниговская область — 117 случаев.

Сейчас на амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1 166 детей и 3 132 медработника. Всего нуждались в госпитализации 6 205 человек, из них 239 детей и 701 медик.

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Топ-5 городов Украины, где лучше всего придерживаются самоизоляции:

Ивано-Франковск — 37,97%;

Черновцы — 35,15%;

Киев — 34,48%;

Львов — 32,45%;

Ужгород — 31,35%.

Напомним, 20 мая в Украине зафиксировали 19 230 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.