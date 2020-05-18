Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 18 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 321 случай коронавируса

За сутки заболели 49 человек, среди них — 5 медиков.

Среди заболевших:

26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет

4 детей: 2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.

Четырем пациентам была необходима госпитализация, остальные лечатся дома.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 408 больных в сутки 0;

Шевченковский район — 156 больных в сутки +3;

Соломенский район — 201 больных в сутки +2;

Днепровский район — 215 больных в сутки 0;

Святошинский район — 152 больных в сутки +9;

Деснянский район — 232 больных в сутки +6;

Подольский район — 112 больных в сутки +1;

Голосеевский район — 191 больных в сутки +3;

Оболонский район — 178 больных в сутки +6;

Дарницкий район — 476 больных в сутки +11.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325. В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).