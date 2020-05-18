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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 18 мая 2020 года в Киеве обнаружили 2 321 случай коронавируса

За сутки заболели 49 человек, среди них — 5 медиков.

Среди заболевших:

  • 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
  • 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет
  • 4 детей: 2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.

Четырем пациентам была необходима госпитализация, остальные лечатся дома.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 408 больных в сутки 0;
  • Шевченковский район — 156 больных в сутки +3;
  • Соломенский район — 201 больных в сутки +2;
  • Днепровский район — 215 больных в сутки 0;
  • Святошинский район — 152 больных в сутки +9;
  • Деснянский район — 232 больных в сутки +6;
  • Подольский район — 112 больных в сутки +1;
  • Голосеевский район — 191 больных в сутки +3;
  • Оболонский район — 178 больных в сутки +6;
  • Дарницкий район — 476 больных в сутки +11.

Коронавірус у Києві

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Напомним, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325. В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).

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