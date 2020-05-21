Станом на 12.00 21 травня у Києві виявили ще 65 хворих на коронавірус. Загальна кількість зросла до 2 475 осіб.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.

– Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 65 людей. Серед них – 7 медиків.

За минулу добу в столиці від коронавірусу померли троє людей. Усього за весь період – 57 летальних випадків.

Захворіли:

43 жінки віком від 18 до 89 років;

19 чоловікiв від 19 до 82 років;

2 дiвчинки віком 5 та 7 років і 1 хлопець, якому 16 рокiв.

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До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 9 людей. Усього коронавірус подолали 315 мешканців столиці.

Нагадаємо, станом на 9.00 в Україні підтвердили 19 706 випадків коронавірусу, з яких 476 випадків виявили за останню добу.