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Факти / Україна / Суспільство

Підірвався на російській міні. Аваков розповів, як загинув комбат Губанов

Причиною смерті командира батальйону Луганськ-1 Сергія Губанова став підрив російської міни на шляху бойової партульної групи.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він також висловив співчуття та назвав командира добрим другом та офіцером.

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Батальйон Луганськ-1 – поліцейський підрозділ, який патрулює населені пункти вздовж лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, про смерть командира батальйону Луганськ-1 Сергія Губанова стало відомо вночі 21 травня. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Луганщини.

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