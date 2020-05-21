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Факты / Украина / Общество

На Донбассе погиб командир батальона Луганск-1

Вблизи поселка Трехизбенка Луганской области вечером 20 мая погиб командир батальона Луганск-1 полковник полиции Сергей Губанов.

Также трое бойцов получили осколочные ранения. Это произошло во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил.

— Сергей Гурбанов и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения Луганск-1 получили осколочные ранения.

Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события, — говорится в сообщении Нацполиции.

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Напомним, 20 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Так, на днях в результате минометного обстрела города Красногоровка были повреждены три жилых дома.

Источник: Нацполиция

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