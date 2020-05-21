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Факты / Украина / Общество

США выделили Украине дополнительный $1 млн для борьбы с Сovid-19

США предоставили дополнительную помощь Украине в размере $1 млн для борьбы с коронавирусом.

На сегодня правительство Соединенных Штатов в целом выделило $15, 5 млн для преодоления пандемии Covid-19 в Украине.

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— Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили $1 млн на помощь Украине для противодействия коронавирусу. Эта поддержка, предоставленная через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров в связи с противодействием Covid-19, медицинского оборудования и материалов, — сообщает посольство США в Украине.

Дополнительные средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID).

Ранее Факты ICTV писали, что США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн. Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.

Источник: Посольство США в Украине

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