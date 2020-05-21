США выделили Украине дополнительный $1 млн для борьбы с Сovid-19

США предоставили дополнительную помощь Украине в размере $1 млн для борьбы с коронавирусом.
На сегодня правительство Соединенных Штатов в целом выделило $15, 5 млн для преодоления пандемии Covid-19 в Украине.
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— Соединенные Штаты Америки дополнительно предоставили $1 млн на помощь Украине для противодействия коронавирусу. Эта поддержка, предоставленная через одну из украинских общественных организаций, будет использована для закупки товаров в связи с противодействием Covid-19, медицинского оборудования и материалов, — сообщает посольство США в Украине.
Дополнительные средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID).
Ранее Факты ICTV писали, что США передали Украине военно-медицинскую помощь на $25 млн. Отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.
Источник: Посольство США в Украине